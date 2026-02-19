https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075441262.html
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА
Свыше 160 вражеских беспилотников уничтожено за прошедшие сутки над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:29:00+03:00
2026-02-19T12:29:00+03:00
2026-02-19T12:29:00+03:00
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА
Богомаз: над Брянской областью за сутки сбили 163 украинских беспилотника