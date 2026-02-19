Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075441262.html
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА
Свыше 160 вражеских беспилотников уничтожено за прошедшие сутки над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:29:00+03:00
2026-02-19T12:29:00+03:00
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Над Брянской областью за сутки сбили более 160 БПЛА

Богомаз: над Брянской областью за сутки сбили 163 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Свыше 160 вражеских беспилотников уничтожено за прошедшие сутки над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 163 вражеских БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала