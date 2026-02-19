Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото

ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Один мобильный противодронный расчет группировки войск "Днепр" ВС РФ за неделю сбил 14 украинских беспилотников, сообщил РИА Новости боец расчета с позывным "Злой".

"Четырнадцать беспилотников. Это нормально", - сказал боец РИА Новости в ответ на вопрос, сколько его расчет сбил БПЛА за неделю.

По словам военного, его расчет оснащен всем необходимым, активность противника же на его направлении, по мнению бойца, снижается.