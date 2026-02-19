https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075364272.html
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2026
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
Один мобильный противодронный расчет группировки войск "Днепр" ВС РФ за неделю сбил 14 украинских беспилотников, сообщил РИА Новости боец расчета с позывным... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:24:00+03:00
2026-02-19T03:24:00+03:00
2026-02-19T03:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:216:2878:1834_1920x0_80_0_0_6e705da5ff5b359f1959cb77d43eb551.jpg
https://ria.ru/20260219/bpla-2075360664.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d1ba985a0f6f469fb55e00af2eb7a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
РИА Новости: противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 БПЛА ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Один мобильный противодронный расчет группировки войск "Днепр" ВС РФ за неделю сбил 14 украинских беспилотников, сообщил РИА Новости боец расчета с позывным "Злой".
"Четырнадцать беспилотников. Это нормально", - сказал боец РИА Новости в ответ на вопрос, сколько его расчет сбил БПЛА за неделю.
По словам военного, его расчет оснащен всем необходимым, активность противника же на его направлении, по мнению бойца, снижается.
"Вроде бы как успокаивается", - сказал военнослужащий.