Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 19.02.2026
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2026
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
Один мобильный противодронный расчет группировки войск "Днепр" ВС РФ за неделю сбил 14 украинских беспилотников, сообщил РИА Новости боец расчета с позывным... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников

РИА Новости: противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Один мобильный противодронный расчет группировки войск "Днепр" ВС РФ за неделю сбил 14 украинских беспилотников, сообщил РИА Новости боец расчета с позывным "Злой".
"Четырнадцать беспилотников. Это нормально", - сказал боец РИА Новости в ответ на вопрос, сколько его расчет сбил БПЛА за неделю.
По словам военного, его расчет оснащен всем необходимым, активность противника же на его направлении, по мнению бойца, снижается.
"Вроде бы как успокаивается", - сказал военнослужащий.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
