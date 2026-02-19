В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека

«

"В Грайворонском округе при атаке дрона ВСУ пострадали три мирных жителя. В селе Замостье FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног. Бригада скорой доставила раненых в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи двое из них переведены в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в мессенджере Мах.