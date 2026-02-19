https://ria.ru/20260219/bespilotnik-2075618779.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали три человека
Три мирных жителя в Грайворонском округе Белгородской области пострадали при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.02.2026
