Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм Наталью Левую

МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента T . Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента T elegram-канал "Пул Первого".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности. Это решение принято главой государства исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной (женщина беременна). Принималось во внимание ее личное обращение к президенту с ходатайством о помиловании, деятельное раскаяние и поведение во время отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Позднее заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс, комментируя указ, сообщила журналистам, что президент Белоруссии в исключительных случаях принимает индивидуальные решения о помиловании.

По ее словам, президент все ходатайства, которые поступают на его имя от осужденных, рассматривает тщательно и с особым вниманием, и только за предыдущий год на основании внесенных предложений главой государства помилованы 352 человека.

"Однако глава государства может принимать и индивидуальные решения в исключительных случаях, учитывая особые жизненные обстоятельства, состояние здоровья и руководствуясь принципом гуманизма. Такое решение и было принято, когда он подписал указ, помиловав беременную Наталью Левую", - сказала замглавы администрации президента.

Как сообщило агентство Белта, Чуприс пояснила, что преступления Левой были связаны с финансированием деятельности экстремистских формирований, ряд из которых относится к категории вооруженных. "Наталья обратилась с ходатайством о помиловании к главе государства, в котором искренне раскаивалась в совершенных преступлениях и просила главу государства проявить снисхождение, освободив ее от отбывания дальнейшего наказания в виде лишения свободы, поскольку в настоящее время она находится в состоянии беременности и ожидает в скором времени рождения долгожданного ребенка", - сказала Чуприс, которая также возглавляет Комиссию по вопросам помилования при президенте Белоруссии.

По словам Чуприс, в ходатайстве о помиловании Наталья Левая изложила видение своего будущего пребывания в Белоруссии, указав на то, что "хочет жить и воспитывать своего будущего ребенка в нашей прекрасной, мирной, процветающей стране". Также женщина указала, что готова вести законопослушный образ жизни.