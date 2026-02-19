Клепиков: средства маткапитала в Белогорье могут направить на генераторы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы поддержали закон, по которому средства регионального материнского капитала возможно направить на покупку генераторов, Депутаты Белгородской областной Думы поддержали закон, по которому средства регионального материнского капитала возможно направить на покупку генераторов, сообщил спикер регпарламента Юрий Клепиков.

Заседание облдумы прошло в четверг.

"Жизнь в прифронтовом регионе заставляет быстро реагировать на новые вызовы и оперативно принимать решения, в том числе и на законодательном уровне. Именно поэтому важным вопросом сегодняшнего заседания стало внесение изменений в Социальный кодекс области, согласно которым появится возможность направить средства регионального материнского капитала на приобретение генератора — совсем недавно данное предложение поступило от многодетных семей в адрес депутатов областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Также Клепиков напомнил, что глава региона Вячеслав Гладков в декабре анонсировал оптимизацию системы государственного управления, она пройдет для обеспечения стабильности экономики региона.

"Безусловно, областная Дума поддержала данное решение. В этой связи нами будет уменьшено предельное число депутатов, которые могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе", – сообщил Клепиков.