Белгородская область
Белгородская область
 
13:48 19.02.2026
Клепиков: средства маткапитала в Белогорье могут направить на генераторы
Клепиков: средства маткапитала в Белогорье могут направить на генераторы
белгородская область
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы поддержали закон, по которому средства регионального материнского капитала возможно направить на покупку генераторов, сообщил спикер регпарламента Юрий Клепиков.
Заседание облдумы прошло в четверг.
"Жизнь в прифронтовом регионе заставляет быстро реагировать на новые вызовы и оперативно принимать решения, в том числе и на законодательном уровне. Именно поэтому важным вопросом сегодняшнего заседания стало внесение изменений в Социальный кодекс области, согласно которым появится возможность направить средства регионального материнского капитала на приобретение генератора — совсем недавно данное предложение поступило от многодетных семей в адрес депутатов областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Депутаты поддержали инициативу единогласно.
Также Клепиков напомнил, что глава региона Вячеслав Гладков в декабре анонсировал оптимизацию системы государственного управления, она пройдет для обеспечения стабильности экономики региона.
"Безусловно, областная Дума поддержала данное решение. В этой связи нами будет уменьшено предельное число депутатов, которые могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе", – сообщил Клепиков.
Помимо этого, в повестке заседания – назначение на должность мирового судьи, несколько федеральных законопроектов и согласование списка награждаемых региональными наградами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пункте временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
28 января, 18:21
 
Белгородская область
 
 
