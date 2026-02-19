https://ria.ru/20260219/belgorod-2075470141.html
Клепиков: средства маткапитала в Белогорье могут направить на генераторы
Депутаты Белгородской областной Думы поддержали закон, по которому средства регионального материнского капитала возможно направить на покупку генераторов,... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Депутаты Белгородской областной Думы поддержали закон, по которому средства регионального материнского капитала возможно направить на покупку генераторов, сообщил
спикер регпарламента Юрий Клепиков.
Заседание облдумы прошло в четверг.
"Жизнь в прифронтовом регионе заставляет быстро реагировать на новые вызовы и оперативно принимать решения, в том числе и на законодательном уровне. Именно поэтому важным вопросом сегодняшнего заседания стало внесение изменений в Социальный кодекс области, согласно которым появится возможность направить средства регионального материнского капитала на приобретение генератора — совсем недавно данное предложение поступило от многодетных семей в адрес депутатов областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Депутаты поддержали инициативу единогласно.
Также Клепиков напомнил, что глава региона Вячеслав Гладков в декабре анонсировал оптимизацию системы государственного управления, она пройдет для обеспечения стабильности экономики региона.
"Безусловно, областная Дума поддержала данное решение. В этой связи нами будет уменьшено предельное число депутатов, которые могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе", – сообщил Клепиков.
Помимо этого, в повестке заседания – назначение на должность мирового судьи, несколько федеральных законопроектов и согласование списка награждаемых региональными наградами.