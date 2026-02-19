По Белгороду за ночь выпустили более десяти ракет

БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Четырнадцать ракет было выпущено по Белгороду ночью в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в 8 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов и зафиксированы атаки 74 беспилотников, из них 39 сбиты и подавлены. Пострадали пять мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, объектах энергетической инфраструктуры, коммерческом объекте и 14 транспортных средствах.
"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 14 боеприпасов… В Краснояружском округе… выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 46 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 5 беспилотниками, в Белгородском округе совершены атаки 7 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены, ранен мужчина. По словам главы области, над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника, по Грайворонскому округу выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 6 БПЛА. В Шебекинском округе произведены атаки 7 беспилотников, 3 из которых подавлены, ранены четыре человека, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
