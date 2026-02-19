Рейтинг@Mail.ru
По Белгороду за ночь выпустили более десяти ракет - РИА Новости, 19.02.2026
13:08 19.02.2026
По Белгороду за ночь выпустили более десяти ракет
Четырнадцать ракет было выпущено по Белгороду ночью в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По Белгороду за ночь выпустили более десяти ракет

ВСУ за ночь выпустили 14 ракет по Белгороду

БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Четырнадцать ракет было выпущено по Белгороду ночью в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в 8 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов и зафиксированы атаки 74 беспилотников, из них 39 сбиты и подавлены. Пострадали пять мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, объектах энергетической инфраструктуры, коммерческом объекте и 14 транспортных средствах.
"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 14 боеприпасов… В Краснояружском округе… выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 46 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 5 беспилотниками, в Белгородском округе совершены атаки 7 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены, ранен мужчина. По словам главы области, над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника, по Грайворонскому округу выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 6 БПЛА. В Шебекинском округе произведены атаки 7 беспилотников, 3 из которых подавлены, ранены четыре человека, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
