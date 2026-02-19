По Белгороду за ночь выпустили более десяти ракет

БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Четырнадцать ракет было выпущено по Белгороду ночью в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 5 беспилотниками, в Белгородском округе совершены атаки 7 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены, ранен мужчина. По словам главы области, над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника, по Грайворонскому округу выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 6 БПЛА. В Шебекинском округе произведены атаки 7 беспилотников, 3 из которых подавлены, ранены четыре человека, уточнил губернатор.