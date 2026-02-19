https://ria.ru/20260219/belgorod-2075453068.html
Число раненных после атаки дрона в Белгородской области выросло вдвое
Число пострадавших в результате ночной атаки украинского дрона на автомобиль селе Мешковое Белгородской области увеличилось до четырех человек, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
