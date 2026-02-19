Рейтинг@Mail.ru
Число раненных после атаки дрона в Белгородской области выросло вдвое - РИА Новости, 19.02.2026
12:59 19.02.2026
Число раненных после атаки дрона в Белгородской области выросло вдвое
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки украинского дрона на автомобиль селе Мешковое Белгородской области увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В ночь на четверг глава области рассказал, что два мирных жителя ранены в результате атаки дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, они госпитализированы.
"В селе Мешковое количество пострадавших от удара FPV-дрона по машине увеличилось до четырех человек. Двое мужчин госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценке медиков, один из них в тяжелом состоянии. Ещё двое мужчин, которые самостоятельно обратились в Валуйскую ЦРБ, после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
