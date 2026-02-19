Рейтинг@Mail.ru
Программа "Новое дело" для участников СВО стартовала в Башкортостане
13:41 19.02.2026
Программа "Новое дело" для участников СВО стартовала в Башкортостане
Программа "Новое дело" для участников СВО стартовала в Башкортостане
В Башкортостане запустили программу "Новое дело" для поддержки участников специальной военной операции (СВО), желающих начать свое дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан, уфа
Программа "Новое дело" для участников СВО стартовала в Башкортостане

Программу "Новое дело" для поддержки участников СВО запустили в Башкортостане

© Фото : Правительство Республики БашкортостанЦеремония открытия программы "Новое дело" в Башкортостане
Церемония открытия программы Новое дело в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Правительство Республики Башкортостан
Церемония открытия программы "Новое дело" в Башкортостане
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Башкортостане запустили программу "Новое дело" для поддержки участников специальной военной операции (СВО), желающих начать свое дело, сообщает пресс-служба республики.
Церемония открытия программы "Новое дело", которая реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", состоялась на площадке торгово-промышленной палаты в Уфе.
"В республике Башкортостан для участников СВО и их семей специально разработаны различные формы поддержки, такие как льготные займы, гарантии, лизинг, консультации и образовательные программы", — подчеркнул заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустам Галеев, его слова приводит пресс-служба.
Замминистра добавил, что проект "Новое дело" призван обеспечить возвращение военнослужащих к гражданской жизни путем активного вовлечения в предпринимательство и способствовать повышению уровня экономической активности в регионе.
Всего на участие в программе "Новое дело" поступило 49 заявок, из которых отобрано 35 участников. Обучение началось 17 февраля и продлится до 26 марта. Участники программы пройдут курс, в ходе которого смогут выявить свой потенциал, разработать и протестировать бизнес-идеи, а также получить консультацию психолога и помощь в подготовке презентаций своих проектов.
Как заверила директор агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Башкортостана Екатерина Смоленчук, участникам программы помогут на всех этапах: от выбора организационной формы до окончания обучения и выхода бизнеса на устойчивый уровень.
Проект реализует Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство Республики Башкортостана по развитию малого и среднего предпринимательства" при поддержке министерства предпринимательства и туризма Башкортостана.
