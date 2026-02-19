Программа "Новое дело" для участников СВО стартовала в Башкортостане

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Башкортостане запустили программу "Новое дело" для поддержки участников специальной военной операции (СВО), желающих начать свое дело, сообщает пресс-служба республики.

Церемония открытия программы "Новое дело", которая реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", состоялась на площадке торгово-промышленной палаты в Уфе.

"В республике Башкортостан для участников СВО и их семей специально разработаны различные формы поддержки, такие как льготные займы, гарантии, лизинг, консультации и образовательные программы", — подчеркнул заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустам Галеев, его слова приводит пресс-служба.

Замминистра добавил, что проект "Новое дело" призван обеспечить возвращение военнослужащих к гражданской жизни путем активного вовлечения в предпринимательство и способствовать повышению уровня экономической активности в регионе.

Всего на участие в программе "Новое дело" поступило 49 заявок, из которых отобрано 35 участников. Обучение началось 17 февраля и продлится до 26 марта. Участники программы пройдут курс, в ходе которого смогут выявить свой потенциал, разработать и протестировать бизнес-идеи, а также получить консультацию психолога и помощь в подготовке презентаций своих проектов.

Как заверила директор агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Башкортостана Екатерина Смоленчук, участникам программы помогут на всех этапах: от выбора организационной формы до окончания обучения и выхода бизнеса на устойчивый уровень.