Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет
2026-02-19T12:13:00+03:00
происшествия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Задержанной министру культуры Башкирии Амине Шафиковой, которую следствие просит арестовать по делу о коррупции, может грозить до 15 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ
.
Согласно данным, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Шафиковой вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ
), а также растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Санкции статьи о взятке предусматривают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового либо только штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Санкции статьи о растрате - до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
В среду в силовых структурах региона РИА Новости сообщили о задержании Шафиковой, не уточнив деталей.
Ходатайство о заключении чиновницы под стражу в четверг рассмотрит Басманный суд Москвы
.
РИА Новости, изучив данные открытых источников, выяснило, что чиновница занималась работой по сохранению наследия башкирской композиторской школы и записала множество произведений Наримана Сабитова, Загира Исмагилова, Айрата Каримова, Лейлы Исмагиловой, Ильдара Хисамутдинова и других, эти записи хранятся в фондах республиканского радио и телевидения. Шафикова является пианисткой, способной исполнять музыкальные композиции высшей сложности. В ее репертуаре произведения Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шумана, Листа.