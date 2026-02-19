Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет

Санкции статьи о взятке предусматривают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового либо только штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Санкции статьи о растрате - до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.