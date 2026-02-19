Рейтинг@Mail.ru
Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет - РИА Новости, 19.02.2026
12:13 19.02.2026 (обновлено: 14:20 19.02.2026)
Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет
Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет
Задержанной министру культуры Башкирии Амине Шафиковой, которую следствие просит арестовать по делу о коррупции, может грозить до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 19.02.2026
2026
Министру культуры Башкирии может грозить срок до 15 лет

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в суде. 19 февраля 2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в суде. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанной министру культуры Башкирии Амине Шафиковой, которую следствие просит арестовать по делу о коррупции, может грозить до 15 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
Согласно данным, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Шафиковой вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), а также растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
Санкции статьи о взятке предусматривают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового либо только штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Санкции статьи о растрате - до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
В среду в силовых структурах региона РИА Новости сообщили о задержании Шафиковой, не уточнив деталей.
Ходатайство о заключении чиновницы под стражу в четверг рассмотрит Басманный суд Москвы.
РИА Новости, изучив данные открытых источников, выяснило, что чиновница занималась работой по сохранению наследия башкирской композиторской школы и записала множество произведений Наримана Сабитова, Загира Исмагилова, Айрата Каримова, Лейлы Исмагиловой, Ильдара Хисамутдинова и других, эти записи хранятся в фондах республиканского радио и телевидения. Шафикова является пианисткой, способной исполнять музыкальные композиции высшей сложности. В ее репертуаре произведения Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шумана, Листа.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции
22 января, 12:00
 
