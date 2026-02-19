Банк России зафиксировал вовлечение иностранцев в схемы дропперства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Банк России начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан, хотя их доля пока не на очень большом уровне, сообщила глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.
"Паспорта жителей стран СНГ, которые находятся в базе данных Банка России по мошенническим операциям, тоже стали появляться, хотя их доля находится пока на не очень большом уровне, где-то 5-7%", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в ходе выступления в Госдуме в конце января предложил ряд инициатив по противодействию деятельности дропперов в РФ. В частности, он предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие организаторам схем с дропами, установить ограничение счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк". Кроме того, парламентарий предложил открывать банковские счета мигрантам только по загранпаспортам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал и поручил проработать предложение по установлению лимита по количеству банковских счетов для мигрантов.