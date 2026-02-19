https://ria.ru/20260219/avtomobili-2075539928.html
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП - РИА Новости, 19.02.2026
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП
Пятнадцать автомобилей столкнулись в трёх ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, пострадавших нет, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
воронежская область
богучарский район
новый год
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП
На трассе М-4 в Воронежской области 15 машин попали в три ДТП