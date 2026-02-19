Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 19.02.2026 (обновлено: 17:11 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/avtomobili-2075539928.html
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП - РИА Новости, 19.02.2026
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП
Пятнадцать автомобилей столкнулись в трёх ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, пострадавших нет, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:05:00+03:00
2026-02-19T17:11:00+03:00
происшествия
воронежская область
богучарский район
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541272_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a4caa8e2ac53ffed85089086686452ac.jpg
https://ria.ru/20260214/postradavshie-2074414243.html
воронежская область
богучарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541272_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2adfbc7ee4574fa5a91d817366ba5c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, богучарский район, новый год
Происшествия, Воронежская область, Богучарский район, Новый год
В Воронежской области 15 автомобилей столкнулись в трех ДТП

На трассе М-4 в Воронежской области 15 машин попали в три ДТП

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. 19 февраля 2026
ДТП на трассе М-4 Дон в Воронежской области. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. 19 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Пятнадцать автомобилей столкнулись в трёх ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, пострадавших нет, сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошли в Богучарском районе Воронежской области на 754-м километре федеральной трассы М-4 в 11.45 мск.
"Произошло три массовых дорожно-транспортных происшествия, участниками которых стали пятнадцать транспортных средств. По предварительным данным, в результате столкновений автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал", — сообщили в Telegram-канале УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции ликвидируют затор, который образовался после ДТП, и помогают водителям.
Последствия ДТП в Энгельсе с участием троллейбуса - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Число пострадавших в ДТП в Энгельсе выросло до девяти
14 февраля, 18:15
 
ПроисшествияВоронежская областьБогучарский районНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала