В московских аэропортах снизилось число задержанных из-за снегопада рейсов
21:51 19.02.2026 (обновлено: 23:33 19.02.2026)
В московских аэропортах снизилось число задержанных из-за снегопада рейсов
2026
происшествия, москва, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержанных из-за снегопада рейсов в московских аэропортах снизилось до 33, с 18.00 до 20.00 мск отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, следует из пресс-релиза Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"С начала суток... на запасные аэродромы ушли восемь рейсов. Отменено на прилет и вылет 34 рейса (в том числе шесть рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 20.00 мск, были задержаны на время более двух часов 33 рейса (суммарно на вылет и прилет)", - говорится в сообщении.

Воздушные гавани московского авиаузла с начала суток обслужили 808 рейсов - 407 на вылет и 401 на прилет. Продолжительность наземного обслуживания рейсов увеличена в связи с необходимостью очистки от снега взлетно-посадочных полос и остальной территории аэродромов.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ПроисшествияМоскваЕвгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в Москве
 
 
