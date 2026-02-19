СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, направляющиеся на Ближний Восток, все еще находятся в Атлантическом океане и пока не прошли через Гибралтарский пролив, передает агентство Рейтер.
На прошлой неделе газета New York Times сообщала, что авианосец, дислоцированный в Карибском море, будет отправлен на Ближний Восток.
"Авианосец Ford вместе с сопровождающими его эсминцами всё ещё находится в Атлантическом океане и пока не прошёл Гибралтарский пролив, сообщили американские чиновники", - написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.