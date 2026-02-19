Рейтинг@Mail.ru
СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике - РИА Новости, 19.02.2026
01:27 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/avianosets-2075356094.html
СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике
СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике
Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, направляющиеся на Ближний Восток, все еще находятся в Атлантическом океане и пока не прошли через РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:27:00+03:00
2026-02-19T01:27:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
https://ria.ru/20260218/tramp-2075230229.html
https://ria.ru/20260217/vens-2075076936.html
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике

Reuters: авианосец США Gerald Ford все еще находится в Атлантике

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, направляющиеся на Ближний Восток, все еще находятся в Атлантическом океане и пока не прошли через Гибралтарский пролив, передает агентство Рейтер.
На прошлой неделе газета New York Times сообщала, что авианосец, дислоцированный в Карибском море, будет отправлен на Ближний Восток.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
Вчера, 15:17
"Авианосец Ford вместе с сопровождающими его эсминцами всё ещё находится в Атлантическом океане и пока не прошёл Гибралтарский пролив, сообщили американские чиновники", - написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
17 февраля, 23:24
 
В миреСШАИранБлижний ВостокАббас АракчиСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
