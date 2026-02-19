https://ria.ru/20260219/atletiko-2075353549.html
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
