Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:05 19.02.2026 (обновлено: 01:20 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/atletiko-2075353549.html
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T01:05:00+03:00
2026-02-19T01:20:00+03:00
футбол
спорт
хулиан альварес
адемола лукман
патрик шик
атлетико (мадрид)
брюгге
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075354732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3147e597184f6e777926ddc97349ad5.jpg
https://ria.ru/20260219/lch-2075352186.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075354732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_229babdd49c91029f16a0ef1237becb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хулиан альварес, адемола лукман, патрик шик, атлетико (мадрид), брюгге, лига чемпионов уефа, байер 04, олимпиакос (пирей)
Футбол, Спорт, Хулиан Альварес, Адемола Лукман, Патрик Шик, Атлетико (Мадрид), Брюгге, Лига чемпионов УЕФА, Байер 04, Олимпиакос (Пирей)
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов

"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 3:3

© Getty Images / Alex Bierens de Haan - UEFAФутболисты "Атлетико"
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / Alex Bierens de Haan - UEFA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Испанский "Атлетико" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Брюгге завершилась со счетом 3:3. В составе "Атлетико" мячи забили Хулиан Альварес (8-я минута, с пенальти) и Адемола Лукман (45+4). У хозяев отличились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди (60) и Христос Цолис (89), их одноклубник Хоэль Ордоньес отметился автоголом на 79-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА
18 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Брюгге
3 : 3
Атлетико Мадрид
52‎’‎ • Рафаэль Онедика
(Николо Тресольди)
60‎’‎ • Николо Тресольди
(Mamadou Diakhon)
89‎’‎ • Христос Цолис
(Рафаэль Онедика)
08‎’‎ • Хулиан Альварес (П)
45‎’‎ • Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
79‎’‎ • Джоэл Ордонес (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответная встреча стыкового раунда пройдет 24 февраля в Мадриде.
В другом матче немецкий "Байер" благодаря дублю Патрика Шика в гостях обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
00:53
 
ФутболСпортХулиан АльваресАдемола ЛукманПатрик ШикАтлетико (Мадрид)БрюггеЛига чемпионов 2025-2026Байер 04Олимпиакос (Пирей)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала