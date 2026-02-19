https://ria.ru/20260219/ataka-2075370877.html
В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два человека
В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два человека - РИА Новости, 19.02.2026
В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два человека
Мирные жители ранены в результате атаки БПЛА на Брянскую область, повреждены пять частных домов, два автомобиля, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:29:00+03:00
2026-02-19T06:29:00+03:00
2026-02-19T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260219/ataka-2075362293.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз
В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два человека
В результате атаки БПЛА на Брянскую область ранены двое жителей, повреждены дома