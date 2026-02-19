https://ria.ru/20260219/ataka-2075362293.html
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области, развернута оперативная группа, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 19.02.2026
псковская область
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
Экстренные службы ведут ликвидацию последствий атаки БПЛА в Псковской области