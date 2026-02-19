Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 19.02.2026
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА
Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области, развернута оперативная группа, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 19.02.2026
В Псковской области идет ликвидация последствий атаки БПЛА

Экстренные службы ведут ликвидацию последствий атаки БПЛА в Псковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Псковской области, развернута оперативная группа, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Ранее он сообщал, что резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет.
"В настоящее время экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА. По моему поручению на месте развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области", - написал Ведерников в канале на платформе Max.
Он отметил, что для координации действий на место происшествия выдвинулись начальник главного управления МЧС по Псковской области Алексей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов, угрозы повторной атаки в настоящий момент нет.
