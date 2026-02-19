Рейтинг@Mail.ru
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:29 19.02.2026 (обновлено: 01:39 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/ataka-2075356396.html
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА
Резервуар нефтебазы в Великих Луках Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:29:00+03:00
2026-02-19T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
псковская область
михаил ведерников
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260218/pozhar-2075321365.html
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, михаил ведерников, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Псковская область, Михаил Ведерников, Вооруженные силы Украины
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА

После атаки БПЛА ВСУ загорелся резервуар Великолукской нефтебазы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Резервуар нефтебазы в Великих Луках Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«
"В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.", - написал Ведерников в канале на платформе Max.
На место направлены оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет.
Ранее Ведерников сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Он призвал жителей не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице, укрыться в ближайшем здании или помещении.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Пожар на Ильском НПЗ локализовали
Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПсковская областьМихаил ВедерниковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала