Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА

Резервуар нефтебазы в Великих Луках Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:29:00+03:00
2026-02-19T01:29:00+03:00
2026-02-19T01:39:00+03:00
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Резервуар нефтебазы в Великих Луках Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«
"В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.", - написал Ведерников.
в канале на платформе Max
.
На место направлены оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет.
Ранее Ведерников сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Он призвал жителей не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице, укрыться в ближайшем здании или помещении.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.