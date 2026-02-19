https://ria.ru/20260219/ataka-2075354418.html
В Великих Луках идет атака беспилотников на объекты инфраструктуры
БПЛА атакуют объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
великие луки
псковская область
михаил ведерников
великие луки
псковская область
