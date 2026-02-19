https://ria.ru/20260219/artist-2075559461.html
Shaman объяснил, зачем облизал замерзший Байкал
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство.
Ранее Shaman опубликовал видео с озера Байкал
и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.
"Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе - попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!" - сказал он.
Кроме того, Shaman, отвечая на вопрос о том, не боится ли он заболеть после "дегустации" Байкала, заявил, что ему ничего не угрожает, так как озеро считается самым чистым в мире.
"Я могу сказать, что тут каждый судит по себе. У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением – насколько прекрасна русская природа", - заключил артист.