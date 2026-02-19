Рейтинг@Mail.ru
18:04 19.02.2026
Shaman объяснил, зачем облизал замерзший Байкал
Shaman объяснил, зачем облизал замерзший Байкал
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство. РИА Новости, 19.02.2026
байкал, россия, общество
Байкал, Россия, Общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство.
Ранее Shaman опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.
"Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе - попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!" - сказал он.
Кроме того, Shaman, отвечая на вопрос о том, не боится ли он заболеть после "дегустации" Байкала, заявил, что ему ничего не угрожает, так как озеро считается самым чистым в мире.
"Я могу сказать, что тут каждый судит по себе. У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением – насколько прекрасна русская природа", - заключил артист.
