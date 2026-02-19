https://ria.ru/20260219/arkhyz-2075454824.html
Курорт "Архыз" работает в штатном режиме
Курорт "Архыз" работает в штатном режиме
Курорт "Архыз" работает в штатном режиме, лавина сошла в одноименном поселке, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Курорт "Архыз" работает в штатном режиме, лавина сошла в одноименном поселке, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Ранее в четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что лавина сошла в Архызе
в Карачаево-Черкесии, предварительно, пострадавших нет.
"Всесезонный курорт "Архыз" работает в штатном режиме. Сход лавины произошел за пределами территории горнолыжного курорта - в одноименном поселке. Спасательные службы, в том числе и от курорта "Архыз", прибыли на место, проводятся необходимые работы по оказанию помощи и ликвидации последствий схода лавины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе курорта "Архыз" подчеркнули, что курорт функционирует в обычном режиме: канатные дороги и горнолыжные трассы открыты в соответствии с погодными условиями.
"Трассы спроектированы с учетом требований безопасности и особенностей рельефа, при разработке мастер-плана курорта были предусмотрены решения, минимизирующие лавинные риски на организованных зонах катания. Лавинной опасности на территории оборудованных трасс нет", - подчеркнули там.