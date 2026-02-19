Рейтинг@Mail.ru
Курорт "Архыз" работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.02.2026
13:03 19.02.2026 (обновлено: 13:38 19.02.2026)
Курорт "Архыз" работает в штатном режиме
архыз, происшествия
Архыз, Происшествия
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAXЭкстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии. 19 февраля 2026
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAX
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Курорт "Архыз" работает в штатном режиме, лавина сошла в одноименном поселке, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Ранее в четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что лавина сошла в Архызе в Карачаево-Черкесии, предварительно, пострадавших нет.
"Всесезонный курорт "Архыз" работает в штатном режиме. Сход лавины произошел за пределами территории горнолыжного курорта - в одноименном поселке. Спасательные службы, в том числе и от курорта "Архыз", прибыли на место, проводятся необходимые работы по оказанию помощи и ликвидации последствий схода лавины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе курорта "Архыз" подчеркнули, что курорт функционирует в обычном режиме: канатные дороги и горнолыжные трассы открыты в соответствии с погодными условиями.
"Трассы спроектированы с учетом требований безопасности и особенностей рельефа, при разработке мастер-плана курорта были предусмотрены решения, минимизирующие лавинные риски на организованных зонах катания. Лавинной опасности на территории оборудованных трасс нет", - подчеркнули там.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины
Вчера, 11:56
 
АрхызПроисшествия
 
 
