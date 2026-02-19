https://ria.ru/20260219/argentina-2075630504.html
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 19.02.2026
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию, протестуя из-за политики властей Аргентины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:59:00+03:00
2026-02-19T23:59:00+03:00
2026-02-19T23:59:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg
https://ria.ru/20251210/miley-2060983690.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b0ecbe1ccfa9345d84f056f76f8ea2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста
В центре Буэнос-Айреса проходит очередная акция протеста
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию, протестуя из-за политики властей Аргентины, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг депутаты Аргентины
рассматривают трудовую реформу, внесенную в парламент президентом Хавьером Милеем. Законопроект вызвал большую общественную дискуссию и критику со стороны профсоюзов, которые в четверг проводят всеобщую забастовку.
В настоящее время акция проходит мирно. Здание парламента, у которого собрались протестующие, обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция.
Неделю назад при рассмотрении реформы сенатом у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса
также собралась многотысячная акция протеста, которая закончилась столкновениями с полицией. Правоохранители с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль тогда разогнали манифестантов.
Трудовая реформа предусматривает пересмотр систем выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.