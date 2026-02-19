Рейтинг@Mail.ru
23:59 19.02.2026
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста
В Буэнос-Айресе проходит очередная акция протеста
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию, протестуя из-за политики властей Аргентины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:59:00+03:00
2026-02-19T23:59:00+03:00
© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию, протестуя из-за политики властей Аргентины, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг депутаты Аргентины рассматривают трудовую реформу, внесенную в парламент президентом Хавьером Милеем. Законопроект вызвал большую общественную дискуссию и критику со стороны профсоюзов, которые в четверг проводят всеобщую забастовку.
В настоящее время акция проходит мирно. Здание парламента, у которого собрались протестующие, обнесено железными щитами, за которыми дежурит полиция.
Неделю назад при рассмотрении реформы сенатом у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса также собралась многотысячная акция протеста, которая закончилась столкновениями с полицией. Правоохранители с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль тогда разогнали манифестантов.
Трудовая реформа предусматривает пересмотр систем выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине
10 декабря 2025, 00:43
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
