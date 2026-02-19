https://ria.ru/20260219/arest-2075418704.html
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии - РИА Новости, 19.02.2026
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии
В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, задержанной накануне по РИА Новости, 19.02.2026
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии
