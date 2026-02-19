Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 19.02.2026 (обновлено: 11:42 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/arest-2075418704.html
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии - РИА Новости, 19.02.2026
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии
В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, задержанной накануне по РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:26:00+03:00
2026-02-19T11:42:00+03:00
россия
происшествия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075126959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_913ecc6da3aad29ec5f2cf8cdc07257f.jpg
https://ria.ru/20260218/sud-2075252321.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075126959_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_23afd8af5f8c599100ddd845869bf26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие запросило арест министра культуры Башкирии

РИА Новости: следствие запросило арест министра культуры Башкирии Шафиковой

CC0 / Lara Scipio / Амина Шафикова
Амина Шафикова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC0 / Lara Scipio /
Амина Шафикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, задержанной накануне по подозрению в коррупционных преступлениях, свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), а также в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
18 февраля, 16:43
 
РоссияПроисшествияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала