Следствие запросило арест министра культуры Башкирии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, задержанной накануне по подозрению в коррупционных преступлениях, свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.