МИД оценил роль Саудовской Аравии в налаживании диалога с США - РИА Новости, 19.02.2026
10:16 19.02.2026
МИД оценил роль Саудовской Аравии в налаживании диалога с США
Саудовская Аравия оказывает посредническое содействие в отдельных аспектах диалога России и США, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия оказывает посредническое содействие в отдельных аспектах диалога России и США, сообщили в МИД РФ.
"Королевство Саудовская Аравия оказывает посредническое содействие в ряде международных процессов, включая отдельные аспекты диалога между Россией и Соединёнными Штатами Америки", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В МИД также отметили, что Россия и Саудовская Аравия развивают взаимодействие на международных и многосторонних площадках. В частности, страны координируют позиции в рамках "ОПЕК плюс", чем вносят вклад в обеспечение стабильности глобального нефтяного рынка.
"Активно развиваются совместные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства, логистики и инфраструктуры. Важную роль в укреплении инвестиционного взаимодействия играют Российский фонд прямых инвестиций и Фонд государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия", - указали также в министерстве.
Столетие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией отмечается 19 февраля.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
