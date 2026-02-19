МИД оценил роль Саудовской Аравии в налаживании диалога с США

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия оказывает посредническое содействие в отдельных аспектах диалога России и США, сообщили в МИД РФ.
"Королевство Саудовская Аравия оказывает посредническое содействие в ряде международных процессов, включая отдельные аспекты диалога между Россией и Соединёнными Штатами Америки", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В МИД также отметили, что Россия и Саудовская Аравия развивают взаимодействие на международных и многосторонних площадках. В частности, страны координируют позиции в рамках "ОПЕК плюс", чем вносят вклад в обеспечение стабильности глобального нефтяного рынка.
"Активно развиваются совместные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства, логистики и инфраструктуры. Важную роль в укреплении инвестиционного взаимодействия играют Российский фонд прямых инвестиций и Фонд государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия", - указали также в министерстве.
Столетие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией отмечается 19 февраля.