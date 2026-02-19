https://ria.ru/20260219/altaj-2075504408.html
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове - РИА Новости, 19.02.2026
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:27:00+03:00
2026-02-19T15:27:00+03:00
2026-02-19T16:32:00+03:00
хорошие новости
республика алтай
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075503042_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_2f3e7cfeb6738cfb0ee136685102f047.jpg
https://ria.ru/20260116/ekaterinburg-2068279585.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075503042_196:0:2472:1707_1920x0_80_0_0_597e623e68bd36ba4190c5506cfb5332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, общество
Хорошие новости, Республика Алтай, Общество
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Нейрохирурги на Алтае спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
БАРНАУЛ, 19 фев — РИА Новости.
Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, сообщили
в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
"Пациент был ранен травматическим оружием с проникновением пули и множества осколков в головной мозг. <…> Пациент сутки не обращался за медицинской помощью и попал в поле зрения медиков только после потери сознания", — рассказали там.
Операция продолжалась два с половиной часа. Благодаря нейрохирургам Владиславу Стеблецову и Абдужомилу Отомуротову мужчину удалось спасти.
"Подобные случаи встречаются достаточно редко. За мою 35-летнюю практику это десятый подобный инцидент", — отметил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Черданцев.
По его словам, каждое огнестрельное ранение требует тщательного планирования и координации усилий всей медицинской бригады.
Пациенту предстоит еще неделя лечения, а затем — длительная реабилитация.