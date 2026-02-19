Рейтинг@Mail.ru
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Хорошие новости
 
15:27 19.02.2026 (обновлено: 16:32 19.02.2026)
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
хорошие новости
республика алтай
общество
республика алтай, общество
Хорошие новости, Республика Алтай, Общество
БАРНАУЛ, 19 фев — РИА Новости. Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
"Пациент был ранен травматическим оружием с проникновением пули и множества осколков в головной мозг. <…> Пациент сутки не обращался за медицинской помощью и попал в поле зрения медиков только после потери сознания", — рассказали там.
Операция продолжалась два с половиной часа. Благодаря нейрохирургам Владиславу Стеблецову и Абдужомилу Отомуротову мужчину удалось спасти.
"Подобные случаи встречаются достаточно редко. За мою 35-летнюю практику это десятый подобный инцидент", — отметил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Черданцев.
По его словам, каждое огнестрельное ранение требует тщательного планирования и координации усилий всей медицинской бригады.
Пациенту предстоит еще неделя лечения, а затем — длительная реабилитация.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце
16 января, 12:21
 
Хорошие новостиРеспублика АлтайОбщество
 
 
