Снимок пациента с пулей в голове

Снимок пациента с пулей в голове

Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове

БАРНАУЛ, 19 фев — РИА Новости. Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

"Пациент был ранен травматическим оружием с проникновением пули и множества осколков в головной мозг. <…> Пациент сутки не обращался за медицинской помощью и попал в поле зрения медиков только после потери сознания", — рассказали там.

Операция продолжалась два с половиной часа. Благодаря нейрохирургам Владиславу Стеблецову и Абдужомилу Отомуротову мужчину удалось спасти.

"Подобные случаи встречаются достаточно редко. За мою 35-летнюю практику это десятый подобный инцидент", — отметил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Черданцев.

По его словам, каждое огнестрельное ранение требует тщательного планирования и координации усилий всей медицинской бригады.