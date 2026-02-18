Чучело Зимы отдадут на съедение слонам в ростовском зоопарке

https://ria.ru/20260218/zoopark-2075187771.html
Овощное чучело Зимы в зоопарке Ростова-на-Дону отдадут на съедение слонам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Елена Богатырева.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Овощное чучело Зимы в зоопарке Ростова-на-Дону отдадут на съедение слонам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Елена Богатырева.
По словам Богатыревой, в зоопарке уже началась широкая Масленичная неделя, основные мероприятия в рамках которой пройдут в воскресенье.
"Жечь "Масленицу" мы не будем, но поскольку все уже устали от зимы и ждут весну, "Масленицу" у нас съедят слоны", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что полутораметровое чучело Зимы изготовят из продуктов, которые едят слоны, в том числе из капусты, лаваша и кабачков. Лакомство выставят в слоновнике, где живут самец Юма и две самки - Синта и Ситара. Приготовить специальные "блины" для них смогут и все желающие посетители зоопарка во время тематического кулинарного мастер-класса.
На площади перед музеем в зоопарке также можно будет побороться подушками, поскакать на масленичных конях, поиграть с блинчиками, поводить хороводы и покататься на масленичной карусели.