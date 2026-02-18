Чучело Зимы отдадут на съедение слонам в ростовском зоопарке

По словам Богатыревой, в зоопарке уже началась широкая Масленичная неделя, основные мероприятия в рамках которой пройдут в воскресенье.

"Жечь "Масленицу" мы не будем, но поскольку все уже устали от зимы и ждут весну, "Масленицу" у нас съедят слоны", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что полутораметровое чучело Зимы изготовят из продуктов, которые едят слоны, в том числе из капусты, лаваша и кабачков. Лакомство выставят в слоновнике, где живут самец Юма и две самки - Синта и Ситара. Приготовить специальные "блины" для них смогут и все желающие посетители зоопарка во время тематического кулинарного мастер-класса.