Аналитик оценил, на сколько лет России хватит запасов золота

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запасов золота в России при уровне добычи в объеме 300 тонн ежегодно хватит на 50 лет, а с учетом прогнозных ресурсов - еще на 100 лет, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"В принципе, существующих запасов при уровне добыче 300 тонн может хватить на полвека, с учетом же прогнозных ресурсов - еще лет на 100", - рассказал он.

По последним данным Минприроды Россия на начало 2024 года занимала второе место в мире по запасам золота - на нее приходилось 10,1% запасов, что равно 16,7 тысячи тонн, в то время как общие мировые запасы оценивались в 166,2 тысячи тонн. Кроме того, ежегодно в стране происходит прирост балансовых запасов золота. По данным ведомства, в 2025 году на баланс было поставлено 614 тонн золота.

Как уточняет аналитик, Россия еще долго не выйдет из тройки мировых лидеров по золотодобыче из-за высоких цен на золото, инвестиций со стороны частных компаний, а также благодаря хорошему спросу на внешнем и внутреннем рынке.

Тем не менее, по словам эксперта, необходимо учитывать несколько факторов, которые влияют на уровень добычи: значительную часть месторождений уже ввели в эксплуатацию и их запасы уже частично выработаны, при этом ряд участков еще не освоен и находится в удаленных районах, в которых требуется создать всю необходимую инфраструктуру с нуля.

Кроме того, доля простых в добыче источников постепенно снижается, а доля труднообогатимого или вообще не обогащаемого сырья традиционным способом - упорных руд, наоборот растет. Неизменность технологий добычи золотосодержащего сырья создает трудности для недропользователей, поскольку переработка таких руд подразумевает создание новых методов обработки, уточнил Хазанов.

"Например, руды якутского месторождения Кючус, освоением которого занимается "Селигдар", содержат кроме золота сурьму, мышьяк и ртуть, поэтому "Селигдару" пришлось сформировать консорциум из инжиниринговых компаний, сумевший разработать сразу две технологии для переработки его руд со степенью извлечения золота 80% и выше", - отмечает аналитик.

На скорость освоения месторождений и добычу золота влияют еще геологические и географические условия страны. Многие из залежей расположены в горных районах Сибири и Дальнего Востока , которые отличаются суровым климатом и развитием вечной мерзлоты, а также особенностью строения рудных тел и комплексным минеральным и химическим составом сырья. По словам эксперта, по этой причине срок вовлечения месторождений в разработку в России гораздо длиннее нежели за границей.