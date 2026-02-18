Рейтинг@Mail.ru
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/zhurnalisty-2075260848.html
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России - РИА Новости, 18.02.2026
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России
Тайские журналисты на встрече с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным активно интересовались ходом специальной военной операции и вопросами борьбы с... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:08:00+03:00
2026-02-18T17:08:00+03:00
в мире
россия
таиланд
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047889042_0:92:1390:873_1920x0_80_0_0_5724f641f07a8d05ff9b5790da4d7cb2.jpg
https://ria.ru/20260218/tailand-2075112191.html
https://ria.ru/20260218/diplomatiya-2075100346.html
россия
таиланд
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047889042_103:0:1275:879_1920x0_80_0_0_8e9ead08f8faebf335f5cf9b64ab5031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, таиланд, украина
В мире, Россия, Таиланд, Украина
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России

На встрече с послом России тайские журналисты обсудили СВО и борьбу с фейками

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве ТаиландЗдание посольства Российской Федерации в Таиланде
Здание посольства Российской Федерации в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тайские журналисты на встрече с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным активно интересовались ходом специальной военной операции и вопросами борьбы с фейками, сообщило посольство РФ.
В среду посол России в Таиланде в рамках развития традиционно дружественных контактов с тайскими СМИ посетил офис информационного холдинга "Матичон". Во встрече с послом приняло участие руководство газет "Матичон", "Кхаосот", "Прачачат". Обсуждались темы, связанные с укреплением двустороннего сотрудничества в области медиа между Россией и Таиландом, сообщили в посольстве.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посол заявил о готовности России использовать карты "Мир" в Таиланде
Вчера, 07:53
"Местные журналисты в свою очередь активно интересовались ходом специальной военной операции России на Украине, вопросами борьбы с распространением фейковой информации", - говорится в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.
Кроме того, в ходе беседы Томихин подробно остановился на российско-таиландских дипломатических отношениях, которые в следующем году отметят 130-летний юбилей. Глава дипмиссии подчеркнул, что за прошедшие годы взаимодействие между двумя странами приобрело по-настоящему многоплановый характер и опирается на прочную историческую основу, взаимное уважение и учет интересов друг друга.
Посол также особо отметил, что значимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей в скором времени внесет запланированный к запуску 27 февраля флагманский проект министерства культуры России "Русские сезоны". В программе мероприятий концерты и мастер-классы, кинопоказы и различные выставки, представляющие искусство народов России.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов
Вчера, 04:16
 
В миреРоссияТаиландУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала