Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России - РИА Новости, 18.02.2026
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России
Тайские журналисты на встрече с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным активно интересовались ходом специальной военной операции и вопросами борьбы с...
2026-02-18T17:08:00+03:00
2026-02-18T17:08:00+03:00
2026-02-18T17:08:00+03:00
Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России
На встрече с послом России тайские журналисты обсудили СВО и борьбу с фейками
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тайские журналисты на встрече с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным активно интересовались ходом специальной военной операции и вопросами борьбы с фейками, сообщило посольство РФ.
В среду посол России
в Таиланде
в рамках развития традиционно дружественных контактов с тайскими СМИ посетил офис информационного холдинга "Матичон". Во встрече с послом приняло участие руководство газет "Матичон", "Кхаосот", "Прачачат". Обсуждались темы, связанные с укреплением двустороннего сотрудничества в области медиа между Россией и Таиландом, сообщили в посольстве.
"Местные журналисты в свою очередь активно интересовались ходом специальной военной операции России на Украине
, вопросами борьбы с распространением фейковой информации", - говорится в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.
Кроме того, в ходе беседы Томихин подробно остановился на российско-таиландских дипломатических отношениях, которые в следующем году отметят 130-летний юбилей. Глава дипмиссии подчеркнул, что за прошедшие годы взаимодействие между двумя странами приобрело по-настоящему многоплановый характер и опирается на прочную историческую основу, взаимное уважение и учет интересов друг друга.
Посол также особо отметил, что значимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей в скором времени внесет запланированный к запуску 27 февраля флагманский проект министерства культуры России "Русские сезоны". В программе мероприятий концерты и мастер-классы, кинопоказы и различные выставки, представляющие искусство народов России.