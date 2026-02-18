Тайские журналисты интересовались спецоперацией на встрече с послом России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тайские журналисты на встрече с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным активно интересовались ходом специальной военной операции и вопросами борьбы с фейками, сообщило посольство РФ.

В среду посол России Таиланде в рамках развития традиционно дружественных контактов с тайскими СМИ посетил офис информационного холдинга "Матичон". Во встрече с послом приняло участие руководство газет "Матичон", "Кхаосот", "Прачачат". Обсуждались темы, связанные с укреплением двустороннего сотрудничества в области медиа между Россией и Таиландом, сообщили в посольстве.

"Местные журналисты в свою очередь активно интересовались ходом специальной военной операции России на Украине , вопросами борьбы с распространением фейковой информации", - говорится в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

Кроме того, в ходе беседы Томихин подробно остановился на российско-таиландских дипломатических отношениях, которые в следующем году отметят 130-летний юбилей. Глава дипмиссии подчеркнул, что за прошедшие годы взаимодействие между двумя странами приобрело по-настоящему многоплановый характер и опирается на прочную историческую основу, взаимное уважение и учет интересов друг друга.