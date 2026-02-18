Рейтинг@Mail.ru
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января - РИА Новости, 18.02.2026
11:17 18.02.2026
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января - РИА Новости, 18.02.2026
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не было, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. РИА Новости, 18.02.2026
максим шаскольский, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Максим Шаскольский, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января

Глава ФАС Шаскольский: тарифы ЖКХ с 1 января не изменились

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счет на оплату ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не было, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
"С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования", - сказал Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам главы ФАС, возможные изменения счетов у россиян и бизнеса могут быть связаны с увеличением объёмов потреблённой электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.
Ранее в ФАС отмечали, что с 1 января изменилось только налогообложение, а не произошел пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18
 
Максим ШаскольскийМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
