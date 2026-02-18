Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не было, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Ранее в ФАС отмечали, что с 1 января изменилось только налогообложение, а не произошел пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.