Рейтинг@Mail.ru
Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 18.02.2026 (обновлено: 09:20 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zhirru-2075119547.html
Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России
Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России - РИА Новости, 18.02.2026
Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России
Эфиопия заинтересована в российских инвестициях, в первую очередь, в сфере энергетики и добыче ресурсов, заявил РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:00:00+03:00
2026-02-18T09:20:00+03:00
эфиопия
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ethiopian airlines
wildberries
александр новак
интервью
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8bce7ee87d93825043d4dae03e28b0.jpg
https://ria.ru/20251021/rossija-2049558692.html
https://ria.ru/20251028/efiopiya-2051305201.html
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044438378.html
https://ria.ru/20260120/mishustin-2069114957.html
https://ria.ru/20250925/putin-2044427746.html
https://ria.ru/20260212/afrika-2073898565.html
эфиопия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b19fec8472adeeb0c865672e4d1d391e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ethiopian airlines, wildberries, александр новак, интервью
Эфиопия, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ethiopian Airlines, Wildberries, Александр Новак, Интервью

Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России

© AP PhotoГЭС "Возрождение" в Эфиопии
ГЭС Возрождение в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo
ГЭС "Возрождение" в Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Эфиопия заинтересована в российских инвестициях, в первую очередь, в сфере энергетики и добыче ресурсов, заявил РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о том, как российские компании занимаются майнингом биткоина в стране, и какие предметы одежды Эфиопия могла бы начать экспортировать в Россию.
– Россия и Эфиопия в конце прошлого года провели в Москве переговоры о перспективах строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. Есть ли уже примерное понимание, когда может начаться работа по строительству станции?
– Да, действительно, события развиваются очень быстро. После переговоров о строительстве АЭС были созданы рабочие группы. В декабре делегация из Эфиопии посетила Москву и провела очень обстоятельные дискуссии с коллегами из "Росатома". Так что прогресс очень хороший. Мы хотим все сделать как можно быстрее, но вместе с тем есть ряд правил, которым мы должны следовать. Мы ожидаем, что строительство будет завершено максимум через десять лет.
– Но пока нет информации, когда строительство АЭС может начаться?
– Сейчас идет обсуждение документов. Вместе с тем сейчас определяется место будущего строительства станции. Так что работа идет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров оценил позицию Эфиопии по конфликту на Украине
21 октября 2025, 12:37
– Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о том, что Москва готова помочь с модернизацией эфиопских гидроэлектростанций и теплоэлектростанций. Обсуждается ли сейчас этот вопрос? О каких проектах идет речь?
– Энергетическому сектору Эфиопии требуется инфраструктура, также нам не хватает энергии. Поэтому правительство пытается создать некий микс возобновляемой энергии, для обеспечения источниками энергии всей территории страны. Гидроэлектростанции – одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор.
Я знаю, что "Интер РАО" сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны. Мы можем помочь с организацией встреч и переговоров. Мы их очень ждем и готовы сотрудничать с ними.
– Министр инноваций и технологий страны Белете Молла заявил ранее о заинтересованности в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений и добычи ресурсов. Есть ли какая-то конкретика по этому вопросу? Обсуждается ли уже что-то предметно?
– Конечно, российские компании проявляют интерес к добыче в Эфиопии, в частности, к добыче золота. Они уже посещают Эфиопию и ищут возможности для сотрудничества. Я надеюсь, это приведет к конкретным результатам, потому что у нас есть хорошие запасы золота и иностранные компании активно инвестируют в эфиопский добывающий сектор. Российская компания "Русал" инвестирует в производство алюминия в Эфиопии. Кроме того, у нас в стране есть российские компании, которые занимаются майнингом биткоина.
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: Эфиопия попросила посредничества России в вопросе выхода к морю
28 октября 2025, 18:59
– А почему именно в Эфиопии?
– У нас прохладно из-за высоты. Это во-первых. Во-вторых, у нас достаточно дешевая гидроэнергия и электричество. Но мы бы хотели видеть больше компаний из России, которые занимаются не только майнингом биткоина и добычей, но и строительством, производством. Что касается добычи, ведь еще с советских времен у нас было сотрудничество в этой области. Так что я думаю, должна быть какая-то база уже.
– Как стало известно ранее, компания Wildberries в ближайшем будущем планирует выйти на рынки Эфиопии и других африканских стран. Может ли это произойти уже в этом году?
– Компания Wildberries планирует локализовать свою платформу в Эфиопии. Они уже начали какие-то приготовления и заключили соглашение с Суверенным Фондом Эфиопии (Ethiopian Investment Holding). Насколько я понимаю, они хотя расширять свой бизнес. То есть, это не только маркетплейс, а нечто большее. Теперь они должны будут понять, как они будут выстраивать бизнес-процессы, потому что это все-таки совместное предприятие. Когда именно компания начнет работать – это зависит от того, как быстро дела будут двигаться. Но процесс уже начался. Я думаю, эта инициатива будет успешной в Эфиопии, потому что у WB есть опыт в данной области, они знают, как это организовать. Теперь это нужно перенести на эфиопский рынок, адаптировать к нашей системе, и конечно, создать возможности для тех, кто и ищет. В Эфиопии много молодых людей, которые готовы подключится к этой работе.
– Премьер страны Абий Ахмед недавно заявил о намерении построить самый большой аэропорт в Африке с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, а также крупный газоперерабатывающий завод. Рассматривает ли Аддис-Абеба возможное подключение России к этим проектам?
– Да, действительно, проект аэропорта Бишофту начал реализовываться. Строительство первой очереди должно быть завершено к 2030 году. Он будет располагаться недалеко от города Бишофту, в 40 километрах от действующего аэропорта. Дело в том, что существующий аэропорт сейчас очень загружен, пассажиропоток увеличился. Нам нужно разгрузить его. Пропускная способность изначально рассчитана на 60 миллионов человек. Но на втором этапе строительства, в конце 2032 года, аэропорт будет способен принимать до 110 миллионов пассажиров.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
25 сентября 2025, 21:47
Это будет целый город-аэропорт с гостиницами, торговыми центрами. Все это открыто для российских инвесторов, они могут подключиться к финансированию этого проекта. Они могут инвестировать и в строительство отелей, и в строительство торговых центров. Как говорится, ничто вас не ограничивает.
У нас есть и другие проекты, уже по СПГ. Нам нужны технологии для его переработки. У нас также есть сырая нефть, поэтому компании по разработке месторождений могут таже изучить возможности для инвестиций. Кроме того, активно развивается сельскохозяйственный сектор страны, и Эфиопия ищет как локализовать производство техники и приобрести технологический опыт в этой области внутри страны.
– Как Эфиопия планирует решать вопросы с логистикой и взаимными расчетами в торговле с Россией?
– Что касается финансовых транзакций и бизнеса, во-первых, как вы понимаете, они работают через банки, которые не находятся под санкциями. Таким образом, существуют способы вести бизнес. Во-вторых, страны-члены БРИКС работают над поиском общей системы для торговых и других финансовых операций, которая в настоящее время находится на стадии рассмотрения.
Что касается логистики, тут сложностей в этом нет. Проблемой является недостаточный объем товарооборота. Эфиопии и России нужно увеличить объем экспортируемых товаров. У компании Ethiopian Airlines есть свои грузовые терминалы с большими мощностями. И мы можем это осуществить.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Доля нацвалют в торговле опередила целевые показатели, заявил Мишустин
20 января, 18:02
– Я еще хотела бы спросить вас об экспорте из Эфиопии в России. Один из главных продуктов экспорта – это кофе. Он очень популярен в России. Не планирует ли Эфиопия увеличить поставки кофе в страну?
– Объем кофе, который экспортируется из Эфиопии в Россию, постоянно растет. Мы будем работать над тем, чтобы этот рост продолжался. Но мы хотим диверсифицировать наш экспорт в Россию.
Эфиопия экспортирует также розы, очень высокого качества. В России очень большой спрос на цветы. Но дело в том, что у поставщиков цветов из Эфиопии нет прямого выхода на российский рынок, мы можем сделать эти поставки прямыми. Мы работаем над этим вопросом.
Также Эфиопия экспортирует текстиль, кожу, например, кожаные куртки, шикарные кожаные перчатки и обувь. Так что мы можем предложить эти и другие товары России.
– А что насчет стоимости кофе? Нам нужно волноваться, что цена на него вырастет?
– Это зависит в целом от рынка. Как только возникает дефицит кофе на рынке, цена растет, и наоборот. Как я уже сказал, эфиопский кофе – это премиум кофе, у него высочайшее качество. Поэтому он может быть несколько дороже. Но тем не менее спрос на него очень высокий.
– Планируется ли увеличить число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой в этом году? Есть ли данные о числе туристов из РФ, посетивших Эфиопию в 2025 году?
– Авиакомпания Ethiopian Airlinesсейчас осуществляет пять рейсов в неделю. Планируется сделать рейсы ежедневными. Я думаю, это получится сделать не позднее июня. Июнь – самое позднее. У компании есть это в планах.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
25 сентября 2025, 20:52
– А что насчет российских туристов?
– Конечно, сейчас количество россиян, посещающих Эфиопию, растет. По предварительным данным, за 2025 год страну посетило около семи тысяч россиян. В большинстве случаев это могут быть как деловые поездки, так и отдых. Это предварительные данные, которыми мы располагаем на данный момент. Нам нужно усердно работать над увеличением этой цифры, потому что у нас много общего с россиянами, в Эфиопии живут православные христиане, у них схожие традиции, церковные обряды.
Есть люди, которые хотят посетить церкви в Эфиопии, религиозные достопримечательности и познакомиться с культурой страны. У нас также проходят празднования различных религиозных праздников, таких как Богоявление (Крещение Господне) и Обретение Истинного Креста Господня.
Помимо этого, в рамках инициативы "Питание для поколения" страна в течении шести лет построила ряд прекрасных курортов для отдыхающих, а также для проведения различных мероприятий.
Мы начали продвигать эфиопские направления среди российских туроператоров. Презентация состоялась в нашем посольстве, мы также планируем расширить эту практику. Мы уже связались с несколькими крупными туристическими компаниями, чтобы рассказать им о достопримечательностях, доступных для посещения туристам из России.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Примаков рассказал о проектах по продвижению русского языка в Африке
12 февраля, 13:47
 
ЭфиопияРоссияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ethiopian AirlinesВайлдберриз (Wildberries)Александр НовакИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала