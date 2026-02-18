Посол Генет Жирру: Эфиопия ждет инвесторов из России

Эфиопия заинтересована в российских инвестициях, в первую очередь, в сфере энергетики и добыче ресурсов, заявил РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о том, как российские компании занимаются майнингом биткоина в стране, и какие предметы одежды Эфиопия могла бы начать экспортировать в Россию.

– Россия и Эфиопия в конце прошлого года провели в Москве переговоры о перспективах строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. Есть ли уже примерное понимание, когда может начаться работа по строительству станции?

– Да, действительно, события развиваются очень быстро. После переговоров о строительстве АЭС были созданы рабочие группы. В декабре делегация из Эфиопии посетила Москву и провела очень обстоятельные дискуссии с коллегами из "Росатома". Так что прогресс очень хороший. Мы хотим все сделать как можно быстрее, но вместе с тем есть ряд правил, которым мы должны следовать. Мы ожидаем, что строительство будет завершено максимум через десять лет.

– Но пока нет информации, когда строительство АЭС может начаться?

– Сейчас идет обсуждение документов. Вместе с тем сейчас определяется место будущего строительства станции. Так что работа идет.

– Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о том, что Москва готова помочь с модернизацией эфиопских гидроэлектростанций и теплоэлектростанций. Обсуждается ли сейчас этот вопрос? О каких проектах идет речь?

– Энергетическому сектору Эфиопии требуется инфраструктура, также нам не хватает энергии. Поэтому правительство пытается создать некий микс возобновляемой энергии, для обеспечения источниками энергии всей территории страны. Гидроэлектростанции – одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор.

Я знаю, что "Интер РАО" сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны. Мы можем помочь с организацией встреч и переговоров. Мы их очень ждем и готовы сотрудничать с ними.

– Министр инноваций и технологий страны Белете Молла заявил ранее о заинтересованности в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений и добычи ресурсов. Есть ли какая-то конкретика по этому вопросу? Обсуждается ли уже что-то предметно?

– Конечно, российские компании проявляют интерес к добыче в Эфиопии, в частности, к добыче золота. Они уже посещают Эфиопию и ищут возможности для сотрудничества. Я надеюсь, это приведет к конкретным результатам, потому что у нас есть хорошие запасы золота и иностранные компании активно инвестируют в эфиопский добывающий сектор. Российская компания "Русал" инвестирует в производство алюминия в Эфиопии. Кроме того, у нас в стране есть российские компании, которые занимаются майнингом биткоина.

– А почему именно в Эфиопии?

– У нас прохладно из-за высоты. Это во-первых. Во-вторых, у нас достаточно дешевая гидроэнергия и электричество. Но мы бы хотели видеть больше компаний из России, которые занимаются не только майнингом биткоина и добычей, но и строительством, производством. Что касается добычи, ведь еще с советских времен у нас было сотрудничество в этой области. Так что я думаю, должна быть какая-то база уже.

– Как стало известно ранее, компания Wildberries в ближайшем будущем планирует выйти на рынки Эфиопии и других африканских стран. Может ли это произойти уже в этом году?

– Компания Wildberries планирует локализовать свою платформу в Эфиопии. Они уже начали какие-то приготовления и заключили соглашение с Суверенным Фондом Эфиопии (Ethiopian Investment Holding). Насколько я понимаю, они хотя расширять свой бизнес. То есть, это не только маркетплейс, а нечто большее. Теперь они должны будут понять, как они будут выстраивать бизнес-процессы, потому что это все-таки совместное предприятие. Когда именно компания начнет работать – это зависит от того, как быстро дела будут двигаться. Но процесс уже начался. Я думаю, эта инициатива будет успешной в Эфиопии, потому что у WB есть опыт в данной области, они знают, как это организовать. Теперь это нужно перенести на эфиопский рынок, адаптировать к нашей системе, и конечно, создать возможности для тех, кто и ищет. В Эфиопии много молодых людей, которые готовы подключится к этой работе.

– Премьер страны Абий Ахмед недавно заявил о намерении построить самый большой аэропорт в Африке с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, а также крупный газоперерабатывающий завод. Рассматривает ли Аддис-Абеба возможное подключение России к этим проектам?

– Да, действительно, проект аэропорта Бишофту начал реализовываться. Строительство первой очереди должно быть завершено к 2030 году. Он будет располагаться недалеко от города Бишофту, в 40 километрах от действующего аэропорта. Дело в том, что существующий аэропорт сейчас очень загружен, пассажиропоток увеличился. Нам нужно разгрузить его. Пропускная способность изначально рассчитана на 60 миллионов человек. Но на втором этапе строительства, в конце 2032 года, аэропорт будет способен принимать до 110 миллионов пассажиров.

Это будет целый город-аэропорт с гостиницами, торговыми центрами. Все это открыто для российских инвесторов, они могут подключиться к финансированию этого проекта. Они могут инвестировать и в строительство отелей, и в строительство торговых центров. Как говорится, ничто вас не ограничивает.

У нас есть и другие проекты, уже по СПГ. Нам нужны технологии для его переработки. У нас также есть сырая нефть, поэтому компании по разработке месторождений могут таже изучить возможности для инвестиций. Кроме того, активно развивается сельскохозяйственный сектор страны, и Эфиопия ищет как локализовать производство техники и приобрести технологический опыт в этой области внутри страны.

– Как Эфиопия планирует решать вопросы с логистикой и взаимными расчетами в торговле с Россией?

– Что касается финансовых транзакций и бизнеса, во-первых, как вы понимаете, они работают через банки, которые не находятся под санкциями. Таким образом, существуют способы вести бизнес. Во-вторых, страны-члены БРИКС работают над поиском общей системы для торговых и других финансовых операций, которая в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Что касается логистики, тут сложностей в этом нет. Проблемой является недостаточный объем товарооборота. Эфиопии и России нужно увеличить объем экспортируемых товаров. У компании Ethiopian Airlines есть свои грузовые терминалы с большими мощностями. И мы можем это осуществить.

– Я еще хотела бы спросить вас об экспорте из Эфиопии в России. Один из главных продуктов экспорта – это кофе. Он очень популярен в России. Не планирует ли Эфиопия увеличить поставки кофе в страну?

– Объем кофе, который экспортируется из Эфиопии в Россию, постоянно растет. Мы будем работать над тем, чтобы этот рост продолжался. Но мы хотим диверсифицировать наш экспорт в Россию.

Эфиопия экспортирует также розы, очень высокого качества. В России очень большой спрос на цветы. Но дело в том, что у поставщиков цветов из Эфиопии нет прямого выхода на российский рынок, мы можем сделать эти поставки прямыми. Мы работаем над этим вопросом.

Также Эфиопия экспортирует текстиль, кожу, например, кожаные куртки, шикарные кожаные перчатки и обувь. Так что мы можем предложить эти и другие товары России.

– А что насчет стоимости кофе? Нам нужно волноваться, что цена на него вырастет?

– Это зависит в целом от рынка. Как только возникает дефицит кофе на рынке, цена растет, и наоборот. Как я уже сказал, эфиопский кофе – это премиум кофе, у него высочайшее качество. Поэтому он может быть несколько дороже. Но тем не менее спрос на него очень высокий.

– Планируется ли увеличить число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой в этом году? Есть ли данные о числе туристов из РФ, посетивших Эфиопию в 2025 году?

– Авиакомпания Ethiopian Airlinesсейчас осуществляет пять рейсов в неделю. Планируется сделать рейсы ежедневными. Я думаю, это получится сделать не позднее июня. Июнь – самое позднее. У компании есть это в планах.

– А что насчет российских туристов?

– Конечно, сейчас количество россиян, посещающих Эфиопию, растет. По предварительным данным, за 2025 год страну посетило около семи тысяч россиян. В большинстве случаев это могут быть как деловые поездки, так и отдых. Это предварительные данные, которыми мы располагаем на данный момент. Нам нужно усердно работать над увеличением этой цифры, потому что у нас много общего с россиянами, в Эфиопии живут православные христиане, у них схожие традиции, церковные обряды.

Есть люди, которые хотят посетить церкви в Эфиопии, религиозные достопримечательности и познакомиться с культурой страны. У нас также проходят празднования различных религиозных праздников, таких как Богоявление (Крещение Господне) и Обретение Истинного Креста Господня.

Помимо этого, в рамках инициативы "Питание для поколения" страна в течении шести лет построила ряд прекрасных курортов для отдыхающих, а также для проведения различных мероприятий.