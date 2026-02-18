Рейтинг@Mail.ru
18:05 18.02.2026 (обновлено: 18:06 18.02.2026)
Российская делегация вылетела из Женевы после двухдневных переговоров с США и Украиной по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
Женева (город), В мире, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Ил-96, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация вылетела из Женевы

РИА Новости: делегация РФ вылетела из Женевы после переговоров по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация вылетела из Женевы после двухдневных переговоров с США и Украиной по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" с российскими переговорщиками на борту вылетел из Женевы.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Замглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы
