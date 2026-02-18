https://ria.ru/20260218/zheneva-2075279303.html
Российская делегация вылетела из Женевы
Российская делегация вылетела из Женевы - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация вылетела из Женевы
Российская делегация вылетела из Женевы после двухдневных переговоров с США и Украиной по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:05:00+03:00
2026-02-18T18:05:00+03:00
2026-02-18T18:06:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
ил-96
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075241013.html
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), ил-96, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Ил-96, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация вылетела из Женевы
РИА Новости: делегация РФ вылетела из Женевы после переговоров по Украине