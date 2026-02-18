Рейтинг@Mail.ru
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 18.02.2026 (обновлено: 17:07 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zheneva-2075260179.html
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве
Помощник президента РФ Владимир Мединский и замглавы МИД России Михаил Галузин покинули отель, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:02:00+03:00
2026-02-18T17:07:00+03:00
женева (город)
в мире
владимир мединский
россия
переговоры по украине в женеве — 2026
михаил галузин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186188_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_6756804e05d16c37b2e30f819f781241.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075074115.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075186188_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_303325a73cb01d8b6dc33070558a763a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), в мире, владимир мединский, россия, переговоры по украине в женеве — 2026, михаил галузин, сша
Женева (город), В мире, Владимир Мединский, Россия, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Михаил Галузин, США
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве

РИА Новости: Мединский и Галузин покинули отель в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский в Женеве
Помощник президента РФ Владимир Мединский в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский и замглавы МИД России Михаил Галузин покинули отель, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в Женеве российская делегация, передает корреспондент РИА Новости.
Мединский и Галузин выехали из отеля President Wilson, в котором на время переговоров по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной проживала российская делегация.
Переговоры прошли в Женеве со вторника по среду.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Вчера, 08:00
 
Женева (город)В миреВладимир МединскийРоссияПереговоры по Украине в Женеве — 2026Михаил ГалузинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала