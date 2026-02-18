https://ria.ru/20260218/zheneva-2075260179.html
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве
Помощник президента РФ Владимир Мединский и замглавы МИД России Михаил Галузин покинули отель, в котором разместилась на время переговоров с США и Украиной в... РИА Новости, 18.02.2026
Мединский и Галузин покинули отель в Женеве
