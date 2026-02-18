https://ria.ru/20260218/zheneva-2075235097.html
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве
Делегация США покинула отель InterContinental в Женеве, где прошёл второй день трехсторонних переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве
