15:39 18.02.2026 (обновлено: 15:44 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zheneva-2075235097.html
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве
Делегация США покинула площадку переговоров по Украине в Женеве
Делегация США покинула отель InterContinental в Женеве, где прошёл второй день трехсторонних переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация США покинула отель InterContinental в Женеве, где прошёл второй день трехсторонних переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж в сопровождении дипломатической полиции отъехал от гостиницы.
С американской стороны во встрече участвовали спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Также в делегацию вошли министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Первый этап переговоров России, Украины и США во вторник продлился около шести часов.
