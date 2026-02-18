https://ria.ru/20260218/zheneva-2075181150.html
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду - РИА Новости, 18.02.2026
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:05:00+03:00
2026-02-18T13:05:00+03:00
2026-02-18T13:06:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире
женева (город)
мирный план сша по украине
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_e97a5f807900e495fda8038372095e01.jpg
https://ria.ru/20260218/smi-2075174381.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ed244a6476ced0e4992ca41622f8285c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры по украине в женеве — 2026, в мире, женева (город), мирный план сша по украине, россия, сша
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, Женева (город), Мирный план США по Украине, Россия, США
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
РИА Новости: переговоры в Женеве завершились и не продолжатся в среду