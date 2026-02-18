Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду - РИА Новости, 18.02.2026
13:05 18.02.2026
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду - РИА Новости, 18.02.2026
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил источник РИА Новости.
"Это все, сегодня больше ничего не будет", - сказал источник.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Переговоры в Женеве показали разрыв между США и Украиной, пишут СМИ
