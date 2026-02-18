https://ria.ru/20260218/zheneva-2075179476.html
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве
Российская делегация выехала с территории отеля в Женеве, где проходили переговоры с США и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:59:00+03:00
2026-02-18T12:59:00+03:00
2026-02-18T13:01:00+03:00
женева (город)
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире
россия
сша
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_0:419:2873:2035_1920x0_80_0_0_709b8cedea4d01490cadd630b5c030ec.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075175586.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_d306a7457d1dffc1bd4766cc5a9feca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), переговоры по украине в женеве — 2026, в мире, россия, сша, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
Женева (город), Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, Россия, США, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве
РИА Новости: делегация РФ выехала из отеля в Женеве, где проходили переговоры