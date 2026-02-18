Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
12:59 18.02.2026 (обновлено: 13:01 18.02.2026)
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве
Российская делегация выехала с территории отеля в Женеве, где проходили переговоры с США и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
женева (город), переговоры по украине в женеве — 2026, в мире, россия, сша, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
Женева (город), Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, Россия, США, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
Российская делегация покинула место проведения переговоров в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация выехала с территории отеля в Женеве, где проходили переговоры с США и Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация России уехала с территории отеля InterContinental Geneva, на площадке которого проходили переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Женева (город)Переговоры по Украине в Женеве — 2026В миреРоссияСШАВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
