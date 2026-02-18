Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация вышла к СМИ после переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
12:49 18.02.2026 (обновлено: 12:55 18.02.2026)
Российская делегация вышла к СМИ после переговоров по Украине
Российская делегация вышла к СМИ по итогам переговоров по Украине в Женеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация вышла к СМИ по итогам переговоров по Украине в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
