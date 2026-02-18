https://ria.ru/20260218/zheneva-2075156465.html
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве
Представители России могут сделать заявление по итогам переговоров в Женеве, сообщили РИА Новости на площадке переговоров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:03:00+03:00
2026-02-18T12:03:00+03:00
2026-02-18T12:55:00+03:00
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_2dd2847491a9398c2cd07eda027ef15c.jpg
https://ria.ru/20260218/bloomberg-2075129420.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5cf8bd56d3fd7b90cb33ae665ab89f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, женева (город), украина, владимир мединский, мирный план сша по украине
Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве
РИА Новости: делегация РФ может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве