Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 18.02.2026 (обновлено: 12:55 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zheneva-2075156465.html
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве
Представители России могут сделать заявление по итогам переговоров в Женеве, сообщили РИА Новости на площадке переговоров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:03:00+03:00
2026-02-18T12:55:00+03:00
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_2dd2847491a9398c2cd07eda027ef15c.jpg
https://ria.ru/20260218/bloomberg-2075129420.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074994328_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5cf8bd56d3fd7b90cb33ae665ab89f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, женева (город), украина, владимир мединский, мирный план сша по украине
Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Российская делегация может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве

РИА Новости: делегация РФ может сделать заявление по итогам переговоров в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России могут сделать заявление по итогам переговоров в Женеве, сообщили РИА Новости на площадке переговоров.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
По словам собеседника агентства, представители российской стороны могут сделать заявление прямо на площадке переговоров.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
 
РоссияЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала