Делегации из Европы пригласили в Женеву по просьбе Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
11:36 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/zheneva-2075149548.html
Делегации из Европы пригласили в Женеву по просьбе Зеленского, пишут СМИ
2026-02-18T11:36:00+03:00
2026-02-18T11:36:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
сша
владимир зеленский
владимир мединский
мирный план сша по украине
женева (город)
украина
сша
в мире, женева (город), украина, сша, владимир зеленский, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации из Европы пригласили в Женеву после просьбы Владимира Зеленского к американским чиновникам включить их в процесс переговоров, Украина и США будут их информировать, пишет газета Mundo со ссылкой на источники.
"Делегации из нескольких европейских стран присутствовали в Женеве, но не участвовали в трехсторонних мирных переговорах. Европейцы были приглашены после того, как Зеленский попросил американских чиновников включить их в процесс", - говорится в сообщении издания.
Согласно одному из источников, представители США и Украины будут информировать европейцев о ходе переговоров.
Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине проходят в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
