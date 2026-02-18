https://ria.ru/20260218/zheneva-2075144281.html
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
Представители МИД Швейцарии не примут участия в переговорах России, США и Украины в Женеве в среду, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 18.02.2026
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
РИА Новости: МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров в Женеве