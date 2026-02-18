Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
11:15 18.02.2026 (обновлено: 11:17 18.02.2026)
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине
МИД Швейцарии не примет участие во втором дне переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Представители МИД Швейцарии не примут участия в переговорах России, США и Украины в Женеве в среду, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.
"Нет, предполагалось, что мы лишь откроем переговоры", - сказал он.
Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине проходят в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
