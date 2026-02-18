Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
10:55 18.02.2026 (обновлено: 11:12 18.02.2026)
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
женева (город), в мире, россия, сша, владимир мединский, мирный план сша по украине
Женева (город), В мире, Россия, США, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Кирилл ЗыковПриезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве. 18 февраля 2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Приезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве. 18 февраля 2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла к отелю в Женеве, где проходят переговоры с США и Украиной по украинскому урегулированию, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Делегация России прибыла к отелю InterContinental Geneva, в котором 17-18 февраля проходят переговоры между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
