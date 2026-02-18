https://ria.ru/20260218/zheneva-2075138917.html
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
Российская делегация прибыла к отелю в Женеве, где проходят переговоры с США и Украиной по украинскому урегулированию, передает в среду корреспондент РИА... РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
