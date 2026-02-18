Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация выехала из отеля в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
10:54 18.02.2026 (обновлено: 11:21 18.02.2026)
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров с
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров с США и Украиной, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Делегация, предположительно, направляется к месту проведения переговоров в отеле InterContinental Geneva.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию проходят в Женеве 17-18 февраля.
В состав российской делегации на переговорах входят также замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
