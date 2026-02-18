https://ria.ru/20260218/zheneva-2075138662.html
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров с РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:54:00+03:00
2026-02-18T10:54:00+03:00
2026-02-18T11:21:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
сша
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), США, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
