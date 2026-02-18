https://ria.ru/20260218/zheneva-2075134200.html
Формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым
Второй день переговоров по Украине в Женеве пройдет, как и накануне, в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, украина, мирный план сша по украине, женева (город), россия, переговоры по украине в женеве — 2026
