Формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым
10:34 18.02.2026 (обновлено: 10:35 18.02.2026)
Формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым
Формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым
Второй день переговоров по Украине в Женеве пройдет, как и накануне, в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, украина, мирный план сша по украине, женева (город), россия, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Женева (город), Россия, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым

РИА Новости: формат второго дня переговоров по Украине в Женеве будет закрытым

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй день переговоров по Украине в Женеве пройдет, как и накануне, в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник.
"Да", - заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос о формате второго дня переговоров.
Открывшиеся накануне переговоры пройдут в прежнем трехстороннем формате - между Россией, США и Украиной.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.
