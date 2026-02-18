https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075320433.html
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад - РИА Новости, 18.02.2026
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в рамках переговоров РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:23:00+03:00
2026-02-18T21:23:00+03:00
2026-02-18T21:23:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075296940.html
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075259414.html
https://ria.ru/20260218/orban-2075235206.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чем на Россию.
"Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — отметил читатель.
"Зеленский
— глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — высказался еще один пользователь.
"Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — написал комментатор.
"Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — заключили читатели.
Накануне глава киевского режима в интервью агентству Axios выразил опасение, что президент США
уже принял решение не в пользу Киева
.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы
, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске
, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса
— это важное условие Москвы.
В Женеве
17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский
, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.