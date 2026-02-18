МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чем на Россию.

"Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — отметил читатель.

Зеленский — глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — высказался еще один пользователь.

"Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — написал комментатор.

"Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — заключили читатели.

Накануне глава киевского режима в интервью агентству Axios выразил опасение, что президент США уже принял решение не в пользу Киева

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы , Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский , они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.