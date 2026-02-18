Рейтинг@Mail.ru
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
21:23 18.02.2026
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад - РИА Новости, 18.02.2026
"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в рамках переговоров РИА Новости, 18.02.2026
РИА Новости
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине

"У русских есть время". Дерзкое заявление Зеленского поразило Запад

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чем на Россию.
"Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — отметил читатель.
"Зеленский — глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — высказался еще один пользователь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского
Вчера, 19:22
"Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — написал комментатор.
"Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — заключили читатели.
Накануне глава киевского режима в интервью агентству Axios выразил опасение, что президент США уже принял решение не в пользу Киева.
Сергей Шефир предположительно в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Украине сообщили о бегстве друга Зеленского
Вчера, 16:58

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
