МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У Владимира Зеленского остается все меньше пространства для маневра в рамках переговоров по урегулированию на Украине, пишет Spectator

"В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* охотнее пойдут на "сделку" с Москвой , чем Зеленский . Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", — сообщается в материале.

По словам автора, поддержка Зеленского падает из-за коррупционных скандалов, влияние его на парламент ослабевает, а арест бывшего министра энергетики Галущенко при попытке бегства стал очередным ударом по авторитету главы киевского режима.

Также автор подчеркнул, что украинской стороне приходится учитывать двусторонние контакты между представителями Кремля и Белого дома.

"Россия четко дала понять, что не отступится от своих жестких требований. Трампу все больше не терпится поскорее заключить "сделку". Украина постепенно движется к уступкам, пусть неохотно и с перебоями", — говорится в публикации.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский , они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов