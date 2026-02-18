Рейтинг@Mail.ru
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 18.02.2026 (обновлено: 20:48 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075296940.html
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского
У Владимира Зеленского остается все меньше пространства для маневра в рамках переговоров по урегулированию на Украине, пишет Spectator. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:22:00+03:00
2026-02-18T20:48:00+03:00
в мире
украина
москва
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
владимир зеленский
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a750746faf7b97052c01b7161ee84a.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075289688.html
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075195687.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59389abd3113f5b8f5a953f5ccc7146b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, spectator, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Spectator, Мирный план США по Украине
"С каждым днем". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

Spectator: у Зеленского сужается поле для маневра в рамках мирных переговоров

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У Владимира Зеленского остается все меньше пространства для маневра в рамках переговоров по урегулированию на Украине, пишет Spectator.
"В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* охотнее пойдут на "сделку" с Москвой, чем Зеленский. Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", — сообщается в материале.
Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
Вчера, 18:40
По словам автора, поддержка Зеленского падает из-за коррупционных скандалов, влияние его на парламент ослабевает, а арест бывшего министра энергетики Галущенко при попытке бегства стал очередным ударом по авторитету главы киевского режима.
Также автор подчеркнул, что украинской стороне приходится учитывать двусторонние контакты между представителями Кремля и Белого дома.
"Россия четко дала понять, что не отступится от своих жестких требований. Трампу все больше не терпится поскорее заключить "сделку". Украина постепенно движется к уступкам, пусть неохотно и с перебоями", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 13:49

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаМоскваКиевВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийSpectatorМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала