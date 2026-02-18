Зеленский заявил, что в Женеве обсуждали мониторинг прекращения огня

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на переговорах по Украине в Женеве обсуждался мониторинг прекращения огня с участием США.
Переговоры в Швейцарии, о которых идет речь, состоялись 17-18 февраля.
"Касаемо содержательности переговоров…. В военном направлении были конструктивны... Военные понимают, как мониторить прекращение огня... если будет политическая воля. Они там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно при участии американской стороны", - сказал Зеленский в комментарии украинским СМИ по итогам переговоров в Женеве, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса - это важное условие Москвы.
