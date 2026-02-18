Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский обсуждал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим кандидатом на этот пост, оппозиционером Светланой Тихановской, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.