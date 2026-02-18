Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 18.02.2026 (обновлено: 14:11 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075200799.html
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник
Владимир Зеленский обсуждал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим кандидатом на этот пост, оппозиционером Светланой... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:07:00+03:00
2026-02-18T14:11:00+03:00
в мире
белоруссия
вильнюс
владимир зеленский
александр лукашенко
светлана тихановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b30f89cfd710d8059c7ae05cda632934.jpg
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075147064.html
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13af5aff12124bea3945528782041cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, вильнюс, владимир зеленский, александр лукашенко, светлана тихановская
В мире, Белоруссия, Вильнюс, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник

РИА Новости: Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский обсуждал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим кандидатом на этот пост, оппозиционером Светланой Тихановской, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
Зеленский в среду подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе.
"Обсуждалось введение санкций против Лукашенко", - сказал источник.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
Вчера, 11:25
 
В миреБелоруссияВильнюсВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала