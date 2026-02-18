https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075200799.html
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Зеленский обсуждал санкции против Лукашенко с Тихановской, сообщил источник
Владимир Зеленский обсуждал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим кандидатом на этот пост, оппозиционером Светланой... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:07:00+03:00
2026-02-18T14:07:00+03:00
2026-02-18T14:11:00+03:00
в мире
белоруссия
вильнюс
владимир зеленский
александр лукашенко
светлана тихановская
