В Совфеде заявили, что для Зеленского наступает момент истины
10:05 18.02.2026
В Совфеде заявили, что для Зеленского наступает момент истины
Для Владимира Зеленского наступает момент истины - время твердых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта, критика позиций России ему вряд ли... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
женева (город)
карпаты
владимир зеленский
владимир мединский
россия
женева (город)
карпаты
2026
в мире, россия, женева (город), карпаты, владимир зеленский, владимир мединский
В Совфеде заявили, что для Зеленского наступает момент истины

Сенатор Перминов: для Зеленского наступает момент истины

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Для Владимира Зеленского наступает момент истины - время твердых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта, критика позиций России ему вряд ли поможет, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Зеленский в интервью американскому порталу Axios резко высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединского, раскритиковав заявления помощника президента РФ об исторических корнях продолжающегося конфликта.
"Очевидно , что для Зеленского наступает момент истины - время твердых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта. Дурной слог ему вряд ли поможет. Надо брать себя в руки", - сказал Перминов.
Сенатор также отметил, что "февральские тезисы" Зеленского не удивляют.
"Такие странности происходят всегда , когда фантазии и реальность меняются местами, и не важно, кто ты - человек из мира политики и от твоего решения зависят миллионы людей и будущее страны, или житель Карпат, и занимаешься заготовкой леса. В любом случае такая путаница - вещь опасная", - подчеркнул Перминов.
По словам законодателя, глава российской делегации придерживается позиции, достигнутой в Анкоридже, что подтвердило внешнеполитическое ведомство России и вчерашнее заявление 47 президента США Дональда Трампа. "Достаточно прямолинейное и максимально ясное", - заключил Перминов.
В миреРоссияЖенева (город)КарпатыВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
