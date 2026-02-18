МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Для Владимира Зеленского наступает момент истины - время твердых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта, критика позиций России ему вряд ли поможет, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

"Очевидно , что для Зеленского наступает момент истины - время твердых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта. Дурной слог ему вряд ли поможет. Надо брать себя в руки", - сказал Перминов.