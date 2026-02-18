Рейтинг@Mail.ru
"Очень опасные дни": на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
05:29 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/zelenskiy-2075103280.html
"Очень опасные дни": на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского
"Очень опасные дни": на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского - РИА Новости, 18.02.2026
"Очень опасные дни": на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского
Владимир Зеленский довел конфликт с главой Венгрии Виктором Орбаном до такой степени, что для него свержение правительства в Будапеште стало вопросом выживания, РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T05:29:00+03:00
2026-02-18T05:29:00+03:00
в мире
венгрия
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
виктор орбан
золтан кошкович
украина
венгрия
украина
будапешт
в мире, венгрия, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине, виктор орбан, золтан кошкович, украина, будапешт
В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Виктор Орбан, Золтан Кошкович, Украина, Будапешт
"Очень опасные дни": на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского

Политолог Кошкович: жизнь Зеленского зависит от свержения правительства Венгрии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский довел конфликт с главой Венгрии Виктором Орбаном до такой степени, что для него свержение правительства в Будапеште стало вопросом выживания, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в эфире YouTube-канала.
«
"Cам Зеленский и украинские политики бесчисленное количество раз заявляли, что они должны верить в смену правительства в Венгрии. Это их первостепенный интерес, от этого зависит их выживание. <…> Неслучайно Украина сейчас действительно видит в Венгрии врага, которого нужно победить и сломить. Просто без ускоренного вступления в Европейский союз жизни Зеленского и его окружающих окажутся в опасности, и они, безусловно, потеряют власть", — рассказал эксперт.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО
02:43
По его словам, для того чтобы устранить главное препятствие на пути вступления Украины в ЕС, Зеленский оказался готов пойти на самые крайние меры.
«
"Вся украинская элита, военная мафия, Зеленский, их физическое и политическое выживание зависит от того, удастся ли им свергнуть правительство Венгрии. Такова ситуация. Впереди нас ждут очень опасные дни и недели", — добавил Кошкович.
Глава киевского режима не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
 
В миреВенгрияВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по УкраинеВиктор ОрбанЗолтан КошковичУкраинаБудапешт
 
 
