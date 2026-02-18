Рейтинг@Mail.ru
"Это не прекратится". В США раскрыли печальный факт о Зеленском - РИА Новости, 18.02.2026
01:50 18.02.2026 (обновлено: 01:53 18.02.2026)
"Это не прекратится". В США раскрыли печальный факт о Зеленском
Владимир Зеленский действует в интересах крупных олигархов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 18.02.2026
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Герман Галущенко, Ларри Джонсон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Это не прекратится". В США раскрыли печальный факт о Зеленском

Аналитик Джонсон: за Зеленским стоят влиятельные олигархи

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский действует в интересах крупных олигархов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Важно понимать, что Зеленский, хоть его и изображают в прессе как лицо и лидера Украины, таковым не является. Он всего лишь марионетка. За ним стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И пока это не прекратится, они будут продолжать отправлять украинских мужчин на передовую", — почеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
По его словам, до начала конфликта у страны был высокий потенциал.
"У Украины не будет никаких оснований для восстановления экономической мощи. А до начала конфликта она входила в пятерку стран с самыми большими запасами природных ресурсов в мире. <…> Она должна была стать одной из самых богатых стран. <…> Однако повальная коррупция, захлестнувшая страну, помешала этому. <…> Именно поэтому они хотят продолжения конфликта", — добавил эксперт.
На Украине уже несколько месяцев продолжаются коррупционные скандалы. Так, во вторник по тому делу там арестовали экс-главу министерства энергетики Галущенко. В воскресенье его сняли с поезда при попытке покинуть страну. Он возглавлял это ведомство с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью политика отправили в отставку.
В начале ноября прошли обыски у Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
 
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Герман Галущенко, Ларри Джонсон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
