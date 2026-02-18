МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский действует в интересах крупных олигархов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Владимир Зеленский действует в интересах крупных олигархов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Важно понимать, что Зеленский, хоть его и изображают в прессе как лицо и лидера Украины, таковым не является. Он всего лишь марионетка. За ним стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И пока это не прекратится, они будут продолжать отправлять украинских мужчин на передовую", — почеркнул он.

По его словам, до начала конфликта у страны был высокий потенциал.

"У Украины не будет никаких оснований для восстановления экономической мощи. А до начала конфликта она входила в пятерку стран с самыми большими запасами природных ресурсов в мире. <…> Она должна была стать одной из самых богатых стран. <…> Однако повальная коррупция, захлестнувшая страну, помешала этому. <…> Именно поэтому они хотят продолжения конфликта", — добавил эксперт.

На Украине уже несколько месяцев продолжаются коррупционные скандалы. Так, во вторник по тому делу там арестовали экс-главу министерства энергетики Галущенко. В воскресенье его сняли с поезда при попытке покинуть страну. Он возглавлял это ведомство с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью политика отправили в отставку.

В начале ноября прошли обыски у Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.