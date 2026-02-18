Рейтинг@Mail.ru
США ответили Зеленскому на слова о якобы нечестных призывах Трампа
22:10 18.02.2026 (обновлено: 22:40 18.02.2026)
США ответили Зеленскому на слова о якобы нечестных призывах Трампа
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт напомнила Киеву о несправедливости продолжения боев после слов Владимира Зеленского, что американский лидер РИА Новости, 18.02.2026
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт напомнила Киеву о несправедливости продолжения боев после слов Владимира Зеленского, что американский лидер Дональд Трамп якобы нечестно призывает к уступкам для урегулирования только Украину.
"Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже", - сказала Левитт на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.
Как заявила Левитт, Трамп привержен цели достижения урегулирования.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины прошли в Женеве со вторника по среду. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом второго дня переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Европейцы в Женеве просто ждали окончания переговоров, сообщил источник
