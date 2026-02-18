https://ria.ru/20260218/zelenodolsk-2075295481.html
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
Специалисты МЧС России закончили работы по разбору конструкций и расчистке снежной массы на месте обрушения распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске,... РИА Новости, 18.02.2026
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
