На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
19:13 18.02.2026 (обновлено: 19:22 18.02.2026)
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций - РИА Новости, 18.02.2026
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
Специалисты МЧС России закончили работы по разбору конструкций и расчистке снежной массы на месте обрушения распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске,... РИА Новости, 18.02.2026
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций

На месте обрушения в Зеленодольске завершен разбор конструкций и расчистка снега

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты МЧС России закончили работы по разбору конструкций и расчистке снежной массы на месте обрушения распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В среду произошло обрушение части кровли распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске в Татарстане, в результате пострадала женщина, она госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
«

"Специалисты МЧС России завершили работы по разбору конструкций и расчистке снежной массы на месте обрушения в Зеленодольске", - говорится в сообщении.

Также отметили, что пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
17 февраля, 20:31
